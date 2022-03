Ventimiglia: lavori per la nuova segnaletica orizzontale per le vie della città (Foto)

I lavori per la segnaletica orizzontale in città

L'amministrazione di Ventimiglia lavora sempre accanto ai suoi cittadini, questa volta letteralmente in strada, con gli interventi per la segnaletica stradale orizzontale sull'asfalto, a cura degli operatori comunali.

Un lavoro per garantire una migliore viabilità e, naturalmente, sicurezza ai veicoli che impegnano le vie del traffico cittadino. Nelle altre zone del comune prosegue la “cura dei particolari”, pulizia e ripristino, tanto cara al sindaco Gaetano Scullino.