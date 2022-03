Prima vittoria per le ragazze della Usd San Camillo Riviera Pallamano Imperia nel Campionato Under 17 femminile francese

Ha dovuto aspettare la terza giornata della seconda fase, del Campionato Under 17 femminile francese, per festeggiare la prima vittoria, le ragazze allenate da Miller Duo e Luca Martini contro le pari età dell'HandBall des Collines per 30/21 sabato scorso. "Finalmente abbiamo portato a casa una vittoria - ci riferisce il tecnico Miller Duò - dopo tanto lavoro le ragazze si meritavano un successo, giocando una bella partita e dimostrando diversi progressi". Dopo una fase iniziale di studio le imperiesi hanno piano piano preso in mano il pallino del gioco trovando con costanza la via della rete e lasciando alle avversarie nessuna possibilità di rientrare in partita.

Formazione : Martina Duò reti 5, Beatrice Greco 2, Maritza Guaman Gomez, Paola Moscati 6, Sabrina Polimeno 6, Matilde Siviglia 11, Miriam Zatout portiere.

Allenatore : Miller Duò - Luca Martini.