Nei Campionati Giovanili francesi di Pallamano, ancora niente da fare per la giovane compagine della San Camillo Riviera Under 15 maschile

Campionato Under 15 maschile Francese.

Ancora niente da fare per la giovane compagine della San Camillo Riviera Under 15 maschile impegnata nel Campionato Under 15 maschile Francese sconfitta in casa sabato scorso dal Cros de Cagne per 31/29. La squadra transalpina prima in classifica ha dovuto sudare le proverbiali 'sette camice' per venire a capo di una gara giocata in modo coraggioso dai pari età italiani. "I ragazzi sono stati bravissimi - commentano i due tecnici Saul Convalle ed Alessandro Cucè - contro la leader del torneo non hanno per niente demeritato giocando con il cuore su ogni pallone anzi con una maggiore attenzione in alcune giocate avrebbero dato una svolta positiva alla partita. Ma va bene lo stesso anche questo fa parte della loro crescita sportiva".

Formazione: Michele Ardissone reti 1, Lorenzo Celentano 6, Edoardo Convalle 12, Marco Rodriguez Fuentes, Alessandro Huqi 4, Ahmet Kakan portiere, Matteo Mondo Branchi 6, Yahia Nasr, Thomas Velku.

Allenatori : Saul Convalle, Alessandro Cucè