Calcio. I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti, un pareggio e una vittoria nel fine settimana orange

In attesa del via alla fase regionale, sono solo due le formazioni del settore giovanile orange scese in campo.

Ampia la vittoria dei Giovanissimi 2007 contro la Golfodianese, mentre la Juniores è stata fermata sul 2-2 dal Taggia.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Taggia 2-2

Marcatori: Sabre, Caffi

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Alasia, 4 Valcelli, 5 Caffi, 6 Barbagallo, 7 Miatto, 8 Di Rocco, 9 Sacchetti, 10 Sabre, 11 Bersano

A disposizione: 12 Sambito, 13 Traditi, 14 Ceriolo, 15 Caputo, 16 Rovere, 17 Porcelli, 18 Stassi, 19 Verrando, 20 Lombardi

Allenatore: Alessandro Garelli

Giovanissimi 2007

Ospedaletti - Golfodianese 8-1

Marcatori: Cirillo, Lazri (2), Avandro (2), Magnani, Pesce, Calvini

Ospedaletti: 1 Mariga, 2 Rondinone, 3 Turrini, 4 Calleri, 5 Cirillo, 6 Pallanca, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 Lazri, 11 Diurno

A disposizione: 12 Enza, 13 Nardini, 14 Pesce, 15 Cavalieri, 16 Burlandi, 17 Calvini, 18 Nervino, 19 Magnani, 20 Belati

Allenatore: Marco Anzalone