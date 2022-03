Cabina di regia del nord ovest al governo: “Necessaria maggiore condivisione con le categorie economiche per la programmazione dei cantieri”

Lettera congiunta delle Regioni del Nord Ovest per sollecitare il governo a una programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle autostrade, che tenga maggiormente conto delle esigenze delle categorie economiche. È quanto avanzato da Regione Liguria, Regione Lombardia e Regione Piemonte al Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, su richiesta delle forti istanze trasmesse dalle associazioni degli spedizionieri nella seduta della “Cabina di Regia del Nord Ovest.

“Le esigenze degli operatori, della merce che muove da e per i porti liguri, così come dai nodi retroportuali in Piemonte e Lombardia, non sempre si raccorda efficacemente con i cantieri – scrivono l’assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica di Regione Liguria Andrea Benveduti, l’assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia Claudia Terzi e l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture di Regione Piemonte Marco Gabusi – È pertanto necessario un intervento ministeriale, presso le divisioni coinvolte, affinché, al di là del rapporto tra concedente e concessionari, vengano individuate sin da ora forme di maggiore condivisione dei piani di cantierizzazione con Anas e con le strutture regionali, le quali si faranno parte diligente come portatori di interesse delle categorie economiche coinvolte”.