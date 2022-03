Giornata del ‘Fiocchetto Lilla’: 1.182 pazienti presi in carico in Liguria nel 2021

Dai disturbi del comportamento alimentari si può guarire. È questo il messaggio che gli esperti, le Associazioni e chi combatte ogni giorno contro questa malattia vogliono trasmettere oggi, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla.

La complessità dei bisogni del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione richiede risposte nell’ambito di un sistema coordinato e fortemente individualizzato di cura, a elevata flessibilità e integrazione tra i diversi servizi coinvolti, con la possibilità di passaggi rapidi tra diversi livelli di intensità.

Sono 1.182 i percorsi di presa in carico attivati in Liguria nel 2021 per i pazienti con disturbi dell’alimentazione nei vari setting assistenziali (trattamento ambulatoriale, day hospital e ricovero ospedaliero), di cui 127 in Asl 1.

“Devo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa giornata di sensibilizzazione su un tema, quello dei disturbi alimentari – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - talvolta sottovalutato dal sistema sanitario nazionale di questo Paese che, pur offrendo una delle coperture generaliste più importanti del mondo, in alcuni casi come questo, è stato in colpevole ritardo nel riconoscerne la gravità. Ed è grazie allo sforzo e all’altruismo di tante persone che hanno sofferto e vissuto questi disturbi in prima persona e alle loro famiglie che oggi si sono fatti alcuni ma ancora non sufficienti passi avanti. E oggi stiamo prevedendo indirizzi e percorsi rendendoli omogenei su tutto il territorio, regionale ma anche nazionale, per quanto riguarda l’approccio e la presa in carico dei pazienti sia dal punto di vista umano ma anche clinico. Stiamo facendo anche una interlocuzione con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità per prevedere un fondo che ci consentirebbe ulteriormente di fare un passo avanti sulla gestione di queste patologie. Credo che di tutto questo bisogna occuparsi non solo nelle giornate dedicate ma considerare i disturbi alimentari al pari di altre patologie sia già una battaglia vinta da tutte le persone e le associazioni che si sono battute in questo senso. Perciò io posso solo che confermare l’impegno di Regione Liguria affinché si vada avanti e si migliori attraverso progetti e proposte e ringrazio chi si è speso in prima persona per far acquisire a tutti noi una consapevolezza che talvolta, per il passato, è mancata”.

"Si tratta di un tema sanitario, di un tema sociale, ma anche di politiche giovanili e di scuola - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Ilaria Cavo - E in questo senso è opportuno soffermarsi sul piano regionale di prevenzione 2020-2025 di Alisa che prevede, con l'aiuto delle varie professionalità delle Asl e della rete sul territorio, un modulo scolastico, che le scuole secondarie di primo e secondo grado della Liguria possono adottare nella loro libertà, dedicato alla prevenzione dei disturbi alimentari. E' un'esperienza importante che avviene nelle classi con moduli di circa dieci ore, un progetto che sta funzionando e che va incentivato. Si vanno a formare gli insegnanti e a parlare con studenti e studentesse con lo scopo di indagare modelli, stereotipi, atteggiamenti e credenze intorno al cibo, all’immagine corporea, ai modelli di bellezza. Si parla ai genitori con incontri all'inizio e alla fine del progetto e poi c'è un momento di condivisione finale nel mese di maggio con la possibilità data agli studenti stessi di diventare a loro volta formatori. E' dunque che gli esperti parlino a docenti, genitori e ragazzi su una tematica che riguarda tutti".