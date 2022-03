Intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, questa mattina intorno alle 11 a Molntalto, in Valle Argentina. Un incendio ha distrutto un magazzino vicino a una abitazione in località Isolalunga, dove fortunatamente non si registrano feriti.

Ancora da appurare l’origine dell’incendio che ha velocemente attaccato la struttura, interamente in legno. I pompieri del distaccamento matuziano sono arrivati rapidamente, nonostante la distanza del luogo, spegnendo le fiamme e bonificando l’area.