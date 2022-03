Petanque: Leuzzi e Molinari bissano il successo di quindici giorni fa e strappano il ticket per i tricolori di C

Domenica 13 marzo 2022, con inizio alle ore 9:00, alla bocciofila di Pontedassio si è svolta la 1^ gara di selezione a coppie valida per la partecipazione al Campionato Italiano di categoria C e D. Considerevole il numero di 29 formazioni in rappresentanza di molte società della provincia di Imperia.

Per la categoria C, nella finale che ha decretato le prime due coppie selezionate, si sono dati battaglia la coppia del Gruppo Sportivo Petanque di Ventimiglia (Leuzzi Alessandro - Molinari Franco) e la non meno agguerrita coppia della Petanque Pompeiana (Papa Francesco - Papa Roberto), hanno avuto la meglio i portacolori del GSP Ventimiglia al loro secondo successo stagionale in categoria. Al 3^ e 4^ posto si sono piazzate le coppie della locale Petanque Pontedassio (Agnese Gabriele - Martini Ino) e del Circolo S. Giacomo Petanque di Imperia (La Monica Giuseppe - Coppa Carlo).