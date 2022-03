Pallavolo: tutti i risultati delle squadre dell'Imperia Volley nel fine settimana appena trascorso

Semaforo verde per quasi tutte le squadre dell’Imperia Volley impegnate in settimana dalla Serie D regionale ai campionati giovanili. Di seguito tutti i risultati.

Campionato Regionale serie D/F

Imperia Volley – Serteco Black 3 – 1 (25/22-23/25-25/19-25/19)

Continua il buon momento delle ragazze di Gavi e Ozenda. Sabato al palazzetto dello sport sostenute a gran voce dal caloroso tifo dei supporters, Enotarpi e compagne si impongono 3 – 1 nonostante un passaggio a vuoto nel secondo set, sulle genovesi della Serteco Black, fanalino di coda del girone.

Campionato Serie D/M

3Stelle Villaggio Segesta - Imperia Volley 2 – 3 (23/25-25/14-25/14-18/25-10/15)

Importante vittoria in rimonta dei ragazzi del capoluogo a Chiavari. Dopo essere andati in svantaggio per 2 – 1, riescono a pareggiare il conto dei set e ad aggiudicarsi 15/10 il decisivo tie break.

Campionato 1Div.ne/A

Albenga Volley – Imperia Volley 3 – 0 (25/6-25/12-25/13)

Caffè Il Chicco Diano M. – Imperia Volley 3 – 0 (25/12-25/11/27/25)

Campionato 3Div.ne/A

Bordy Alimentari Silvia - Imperia Volley 0 – 3 (8/25-7/25-3/25)

Anche in questo campionato, giunto alla terza giornata, ottimo il comportamento della società del capoluogo, iscritta con la formazione U14, che si insedia al secondo posto della classifica provvisoria. Cominciano intanto a delinearsi le posizioni per la seconda fase nei campionati giovanili.

Campionato U15 M

Riviera Mazzu - Imperia Volley 0 – 3 (18/25-12/25-8/25)

I ragazzi di D’Angelo e Scaramuzza con la quinta vittoria su sei gare consolidano il secondo posto della classifica provvisoria e si candidano ad incontrare le seconde classificate dei gironi Centro e Levante per accedere alla semifinale regionale.

Campionato U16 F/B

Imperia Volley – Nova Volley 3 – 0 (25/2-25/9-25/15)

Terminano a punteggio pieno nel girone A, Alice Piccione e compagne. Un ruolino di marcia senza sbavature per questa formazione: otto gare, otto vittorie, 24 set vinti e nessun set concesso alle avversarie.

Campionato U14 F/A

Imperia Volley – Albenga Volley 3 – 2 (25/19-24/26-11/25-25/17-15/11)

Imperia Volley – Golfo di Diana Volley 3 – 0 (25/22-25/13-25/18)

Doppia vittoria in settimana per le U14. Dopo otto gare il capitano Carnabuci e le sue compagne guidano la classifica provvisoria del girone A.