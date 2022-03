Pallavolo: due vittorie e una sconfitta per le formazioni Senior della Grafiche Amadeo nel weekend

Vittoria della Grafiche Amadeo maschile, per 3-1 sul Volley Project Sarzana, in una gara sempre dominata dai ragazzi di Massimo Ciogli. Solo il terzo set è stato molto combattuto e ha visto prevalere gli spezzini per 27-25. Il tabellino: 25/17, 25/15, 25/27, 25/17.

Nel settore femminile netta vittoria delle leonesse di Sanremo, capitanate da Elena Andreis nel derby contro la Nuova Lega Pallavolo. La Grafiche Amadeo si è imposta per 3-0 in una gara altalenante, ma sempre dominata (25/27, 13/25, 21/25). Sconfitta per 3-1, invece, nel recupero di Albissola contro la seconda in classifica