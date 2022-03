Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia argina la capolista ma alla 'Cascione' passa Bologna per 7-11

R.N.IMPERIA – R.N.BOLOGNA 7-11

(1-3; 2-3; 3-2; 1-3)

IMPERIA – Sowe cap., A.Amoretti, Martini, S.Amoretti 2, Mirabella 3, Iazzetta 1, Ferraris, Accordino, Cappello, Sattin 1. All.: Gerbò

BOLOGNA – Sesena, Monaco 1, Perna 1, Farneti, Redaelli, Verducci 1, Morselli, Nicolai 3, Lepore 1, Budassi cap. 2, Musso, Nasti 2, Mazzia. All.: Posterivo

Sup.Num.: Imperia 0/7; Bologna 2/5 più un rigore (realizzato)

Non basta una buona prestazione della Rari Nantes Imperia per fermare la corsa della capolista Rari Nantes Bologna, dimostratasi più forte e completa. Alla ‘Cascione’ la partita, valida per la nona giornata di Serie A2 girone Nord, termina 11-7 a favore delle emiliane (stesso passivo del k.o. di Rapallo).

Mister Enrico Gerbò deve ancora fare a meno dell’apporto di Carla Comba, chiamata in Argentina per spingere le ‘Tiburonas’ al Mondiale, così l’organico rimane piuttosto corto. Ad aprire le danze comunque è la centroboa della Rari Nantes Imperia, Sofien Mirabella, che sblocca la contesa dopo soli 18 secondi dal fischio iniziale dell’arbitro Fusco.

Sul ribaltamento di fronte però Bologna si conquista il penalty, realizzato da Budassi, che rimette la partita in equilibrio e lancia le ospiti verso un break da 0-5 in dodici minuti. Uno strappo che la Rari riesce a fermare soltanto a due minuti e mezzo dalla seconda sirena con il gol di Alessia Iazzetta. Le giallorosse tamponano un passivo che poteva diventare pesante e trovano la giusta concentrazione per tornare in partita.

Le reti di Nicolai e ancora di Mirabella, dopo un bell’avvitamento al centro, fermano il tabellone sul 3-6 col quale si passa all’inversione di fronte.

La squadra di Posterivo prova ancora una volta a scappare con le realizzazioni di Perna e Nasti ma le padrone di casa non si disuniscono ed anzi fanno male alla difesa ospite piazzando un mini-parziale di 3-0 in un paio di minuti. Sara Amoretti si iscrive al tabellino dei marcatori con un bel gol in fuga, servita direttamente da capitan Sowe, arrivano poi due belle ‘palombe’ di Elisabetta Sattin prima e ancora Amoretti poi, a fissare il 6-8 del terzo periodo. E parziale a favore delle giallorosse.

Come però accaduto nell’arco di tutta la gara, le ospiti partono fortissimo ad inizio tempo e sostanzialmente mettono il risultato in cassaforte portandosi sul 6-11. L’ultima parola sul match, così come era stata la prima, spetta ancora a Sofien Mirabella che, oltre a siglare la tripletta personale, si dimostra trascinatrice della squadra.

I tre punti in palio alla ‘Cascione’ quindi finiscono al Bologna nonostante una prova mai doma delle giallorosse che non hanno mai staccato la concentrazione sul match, rimettendo nel mirino le ospiti in più circostanze. Le ragazze di Gerbò pagano la stanchezza per un organico un po’ corto e la scarsa vena in superiorità numerica ma mettono le basi per le prossime partita: domenica 20 marzo, alla ‘Cascione’, arriverà Aquatica Torino.