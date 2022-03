Pallamano: weekend di vittorie per le formazioni Senior della San Camillo Riviera nei campionati francesi

Continua il momento positivo della squadra senior maschile della San Camillo Riviera. Anche il Villeneuve Loubet, che sino a sabato scorso divideva con gli imperiesi la testa della classifica, si è dovuto arrendere per 37-27 sul parquet imperiese.

"Siamo molto contenti di questo successo - dice il tecnico Franco Spinelli - anche perchè gli avversari possono attingere in un gruppo di giocatori di un certo livello, con una squadra in 'Nazionale Uno'. Il punteggio non rende merito al corso della partita, dove i transalpini sono stati sempre in corsa e solo all'ultimo, complice anche un loro calo fisico, il risultato ha preso le dimensioni finali".

Ora Alessandro Cucè, sabato miglior realizzatore con dieci reti, e compagni si godono il primo posto solitario in classifica, in virtù degli altri risultati, e si preparano per la trasferta di sabato prossimo a Grasse.

Formazione: Matteo Cerisara (capitano) 2 reti, Alessandro Cucè 10, Gabriele Garelli 5, Thomas Gandolfi portiere, Andrea Lurgio 2, Raul Madara portiere, Elias Marras. Daniele Martino 8, Dario Martino, Stefano Quaranta 5, Pietro Tambone 5, Mohamed Lahbyed. Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Domenico Bonsignorio.

La squadra senior femminile del capoluogo fa il suo dovere e sconfigge il Monaco al PalaSancamillo per 30-23. Ora le imperiesi si posizionano al terzo posto della classica, dove primeggia il Mougins Sartout con 7, seguito da Btp Nizza e Imperia con 6 e Monaco 5.

"Era per noi molto importante vincere questa partita - commenta il tecnico Antonella Maglio - perchè con le monegasche c'è una certa rivalità e poi perchè la prossima gara è contro la capolista il Mougin sempre in casa sabato prossimo". Questo secondo successo è stato costruito praticamente nel primo tempo, frutto di una attenta difesa e di ripartenze molto efficaci, mentre nella seconda frazione la panchina imperiese ha dato spazio a tutta la rosa a loro disposizione. Praticamente analizzando il rapporto della gara l'artefice di questo successo è stata Giulia Repetto realizzatrice di ben 14 reti, aiutata dall'esperta giocatrice Maria Tarverso con 8".

Formazione: Sara Atzori reti 2, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi 1, Alessia Moisello 4, Alice Olivieri 1, Clara Pellicari, Marianna Polimeno, Roberta Realino, Giulia Repetto 14, Marta Siviglia, Maria Traverso 8, Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.