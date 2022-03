Pallacanestro: nel derby di ponente, vittoria del BKI Compass SpA sul B.C. Ospedaletti

BKI Compass SpA - B.C. Ospedaletti 67-61



È andato in scena alla palestra Maggi il derby di ponente tra BKI e Bc Ospedaletti.

La partita si preannunciava equilibrata dato che a sfidarsi sono rispettivamente la prima e la seconda in classifica e così è stato con i primi due periodo all’insegna del punto a punto, ma a chiudere con sei lunghezze di vantaggio è stata l’Imperia.

Nella ripresa il BKi prova ad allungare raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio più di una volta, ma Ospedaletti non demorde e la partita rimane aperta fino alle ultime battute concludendosi sul punteggio di 67-61 per i padroni di casa.

“Sapevamo sarebbe stato un match insidioso e così è stato. Nonostante la vittoria non ritengo che abbiamo espresso una prestazione soddisfacente, perché siamo stati carenti sui ritmi di gioco che vogliamo esprimere. Venerdì incontreremo di nuovo Ospedaletti sul loro parquet e sarà ancora più difficile trovare la vittoria ed è per questo che in settimana si dovrà fare il massimo in allenamento per ritrovare una miglior brillantezza durante il prossimo match”.



Tabellini BKI: Fossati L. 12, Lamce 2, Berselli 3, Mancuso Giu 2, Rotomondo 2, Moraglia 13, Carlucci 24, Mancuso Gio N.E.,Canobbio 9, Damonte, Viale.

Coach: Pionetti, Ass: Carbonetto.



Tabellini B.C. Ospedaletti: Pesante, Zunino 6, Fiore, Cruz Salas 20, Bonino 10, Formica 3, Paganini 7, Blasetta 3, Vivo 12.

Coach: Archimede, Ass: Lupi.