Domenica prossima la Granfondo di ciclismo ‘Sanremo-Sanremo, la classicissima del giorno dopo

Come la Milano-Sanremo dei professionisti, anche la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”, giunta alla sua ottava edizione, torna alla sua data tradizionale. Domenica prossima, il giorno dopo la gara dei professionisti, si terrà infatti la gara per gli appassionati di ciclismo sulle strade entrate nella storia di questo sport. A dieci giorni dall’evento, organizzato dall’UC Sanremo, sono già circa 200 gli iscritti. Tra di loro, oltre agli italiani, ci sono anche ciclisti francesi, spagnoli, inglesi, olandesi, svizzeri e statunitensi.

“Ritorniamo alla nostra data tradizionale – ha detto il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – Ci riproponiamo con il percorso classico, in cui passiamo alcune delle vali più belle del ponente ligure, che ha ricevuto grandi apprezzamenti da tutti i partecipanti delle scorse edizioni. La Granfondo si svilupperà, tra costa ed entroterra, lungo alcune delle strade che hanno fatto la storia della Milano – Sanremo, come la Cipressa ed il Poggio. Ci spettiamo un folto gruppo di partecipanti. Intanto siamo già al lavoro per la Granfondo Milano-Sanremo, in calendario il 5 giugno 2022, per la quale stiamo ricevendo già molte adesioni”.

La “Classicissima” Sanremo-Sanremo, per un totale di 100 Km, è la gara giusta per ricalcare i percorsi dei grandi campioni di ieri e di oggi, una Granfondo che si snoda per le strade delle più belle località della provincia di Imperia. La partenza è prevista alle ore 9 sul Lungomare Salvo d’Acquisto Sanremo. Attraversata la città di Sanremo la gara prosegue sulla statale Aurelia fino ad Imperia,. Si sale a questo punto verso la val Prino, si passa Dolcedo, si arriva a Pantasina, si supera Vasia e si riscende ad Imperia per risalire poi nella piccola frazione di Bellissimi, da lì si punta verso Civezza. La Granfondo giunge a questo punto a San Lorenzo al mare per poi raggiungere Cipressa. Si ridiscende a Santo Stefano al mare, via di nuovo verso Terzorio, poi Castellaro, a questo punto si scende a Taggia. I ciclisti attraverseranno poi Arma di Taggia per proseguire sulla statale Aurelia ed imboccare la mitica salita del Poggio dove ci sarà l’arrivo dalle 11:30 in poi. Il tracciato totale è di 100 Km. Le premiazioni sono in programma a Villa Ormond alle ore 14:30.

Nei mesi scorsi l’organizzazione, tramite il sito ufficiale ed i profili social (Facebook e Instagram), ha avviato una campagna di promozione del territorio, con foto e video, mostrando alcuni degli scorci più belli del ponente ligure ed illustrandone le bellezze architettoniche, paesaggistiche e le specialità gastronomiche.

Intanto venerdì 11 marzo si è svolto un mini evento con un centinaio di bambini, delle scuole medie di Sanremo Centro Levante, che hanno fatto un giro in bicicletta lungo la pista ciclabile, fino a Santo Stefano al Mare dove hanno visitato il museo marino. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.