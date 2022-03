Sanremo: i ringraziamenti di una nostra lettrice alle Pubbliche Assistenze e al Pronto Soccorso matuziano

Una nostra lettrice, Anna Cristina Meinardi, ci ha scritto per ringraziare il personale delle ambulanze e del pronto soccorso di Sanremo:

“Per il loro immediato intervento a seguito di una brutta caduta di mia madre, persona anziana e fragile, non solo per la professionalità mostrata e per le cure tempestive, ma anche, e soprattutto, per l'aspetto umano, improntato a cortesia, gentilezza e senso di cura e protezione. In tempi complicati di pandemia, emergenze sanitarie, emergenze umanitarie, trovare chi mantiene calma, senso del dovere, pazienza, capacità di ascolto e intervento, lo so sembra una goccia in un mare tempestoso, ma è la goccia che placa le tempeste e tiene alta la forza della nostra umanità".