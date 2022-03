Pallanuoto, Serie A2 maschile. Trasferta da dimenticare per la Rari Nantes Imperia: a Camogli va k.o. per 16-4

R.N.CAMOGLI – R.N.IMPERIA 16-4

(5-0; 4-2; 6-2; 1-0)

CAMOGLI – Ruggieri, Beggiato 3, Iaci 2, Baldineti 3, Pirrone, Cambiaso 2, Morello, Monari 1, Bianco 2, Barabino 1, Licata 2, Cuneo, Caliogna. All: Temellini

IMPERIA – Merano, Giordano, Barla 1, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia, Corio, Taramasco N. 1, Somà cap. 1, Rocchi 1, Parolini. All.: Pisano

Uscito per limite di falli Baldineti (C) nel quarto tempo; Sup. Num.: Camogli 0/1 + cinque rigori (tre realizzati, uno parato e uno fuori); Imperia 2/6 + tre rigori (uno realizzato e due traverse)

Sabato da dimenticare per la Rari Nantes Imperia che va k.o. in casa della Rari Nantes Camogli con un roboante 16-4, nella quindicesima giornata di Serie A2. I giallorossi non sono mai riusciti ad entrare in partita ed interrompono a cinque, la striscia di risultati utili consecutivi.

La squadra di Andrea Pisano, reduce dalla bella vittoria di Sampierdarena nemmeno 72 ore fa, sembra approcciare con leggerezza al difficile match contro uno degli avversari più duri del girone. A questo si sommano le assenze del centrovasca Davide Cesini e di Filippo Taramasco, comunque recuperabili per la sfida contro lo Sturla.

Partita complicata fin dalle prime battute: passano soltanto 14 secondi ed il Camogli è già in vantaggio grazie al penalty segnato da Beggiato. Soltanto un minuto e 54 di gioco ed i padroni di casa sono già sul 3-0 con Merano che, parando il rigore proprio al numero 2 di casa, evita momentaneamente un passivo peggiore. Nell’ultimo giro di lancette, Lengueglia centra la traversa da penalty ed alla sirena il tabellone recita un pesante 5-0.

La Rari riesce a cancellare lo ‘0’ alla casella dei gol segnati, soltanto dopo 12 minuti e 40 secondi con capitan Somà che realizza la rete dell’ 1-8 da rigore. E prima dell’inversione di vasca, gli imperiesi mettono a referto anche la seconda rete con il difensore Filippo Rocchi.

E’ soltanto un’illusione perché poi la formazione di Temellini riprende la marcia ed i gol di Barla e Nicola Taramasco, entrambi in superiorità numerica, servono soltanto a rendere meno amaro il passivo.

La squadra di Pisano dovrà immediatamente resettare il match di oggi e ripartire sabato prossimo, 19 marzo, dal match casalingo alla ‘Cascione’ contro lo Sturla.