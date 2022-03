Situazione migranti a Ventimiglia, Forza Italia lancia un appello Amministrazione Scullino: "Fate presto!"

“Il nostro appello all’Amministrazione Scullino è di quelli preoccupati ed accorati. Tra inaugurazioni di passeggiate eleganti e ‘cure dei particolari’ si sta forse perdendo di vista il gigantesco problema, la vera sciagura che sta facendo sprofondare l’economia cittadina nel baratro: la totale mancanza di gestione del fenomeno immigrazione nella nostra Città”. Ad intervenire sulla situazione dei migranti nella città di confine è il partito di Forza Italia di Ventimiglia che continua: “Gruppi sempre più numerosi di migranti di ogni provenienza si sono ormai impadroniti di intere zone della città. Il degrado e la sporcizia, l’accattonaggio e il tentativo di trovare rifugi per la notte hanno reso interi quartieri infrequentabili da famiglie e soprattutto da turisti".

"Il grido di imprenditori e commercianti è sempre più unanime nel denunciare la continua diminuzione del numero di clienti ed avventori che ad una città degradata e non sicura preferiscono ormai le più tranquille attività commerciali Bordigotte o Sanremesi. Esempi concreti come quelli di un noto Hotel in Piazza della stazione che rischia di chiudere per l’insostenibile situazione, le scene quotidiane che ci raccontano i gestori dei supermercati del centro e del mercato coperto, il cantiere del nuovo parcheggio in corso Genova che a detta degli stessi progettisti non può procedere nei lavori a causa della continua necessità di allontanare questi sventurati dalle aree su cui devono muoversi le ruspe, sono solo la punta di un Iceberg immenso. La verità è che i dati in nostro possesso dimostrano in maniera inequivocabile che Ventimiglia si sta desertificando. Si stanno perdendo quote di mercato importanti che difficilmente riusciremo a recuperare".

"Si parla di fare della nostra una città turistica, ma con quali turisti? A volte ci chiediamo: ma qualcuno all’interno dell’Amministrazione si rende conto che in queste condizioni i pochi turisti che capiteranno rimarranno solo poche ore e poi probabilmente non torneranno mai più?! E non sarà certo colpa degli straordinari ed ancora eroici gestori delle attività ricettive ma di una politica miope ed autocelebrativa".

"Proponiamo un piano d’azione urgente che preveda l’apertura di un centro di gestione temporaneo, per dare ristoro, assistenza e controllo a chi nella nostra città è solo di passaggio. Nei confronti degli immigrati stanziali invece, solitamente ben radicati sul suolo cittadino e responsabili di attività illecite o delinquenziali occorre tolleranza zero. Il centro sarà fondamentale per fare distinzione fra i primi e quest’ultimi. Occorre collaborazione con la Prefettura e col Ministero della Difesa, per tramite del nostro Sottosegretario Giorgio Mulè. Occorre infine PULIRE questa città che risulta veramente sporca al limite del pericolo sanitario, perché è giusto realizzare le opere pubbliche ma è anche fondamentale mantenerle in ordine come il giorno dell’inaugurazione (ogni riferimento alle condizioni nelle quali già versa la nuova passeggiata a mare è puramente casuale…)”.