Il 31 marzo sfratto esecutivo per Cinzia Ferrara e i suoi 60 animali. La coltivatrice “Mi sembra di essere entrata in un vortice”

Il 31 marzo diventa esecutivo lo sfratto dalla fattoria nell’entroterra di Andora per Cinzia Ferrara e i suoi 60 animali. La coltivatrice di Testico, oltre a ritrovarsi in mezzo alla strada, potrebbe anche perdere quanto le è più caro al mondo, i suoi asini, anatre, oche, capre, cani e gatti a rischio abbattimento.

Sfumato per motivi burocratici il trasferimento in provincia di Lucca, intanto, l’Accademia Kronos ha attivato un conto corrente per aiutarla a organizzare un trasloco che si presenta, quantomeno, complesso.

“Restano in piedi 3 ipotesi -dice al nostro giornale Cinzia Ferrara – una in Toscana, una in Veneto presso una Fondazione e una in Puglia, ma mi sembra di essere entrata in un vortice. Poi la guerra non aiuta in questo senso, almeno dal punto di vista psicologico ed economico”.

A sostenere Cinzia dopo le numerosissime manifestazioni di solidarietà che hanno risposto all’appello ‘Fattoria cercasi!’ con offerte di aiuto materiale ed economico per le quali la donna è, naturalmente, molto grata. Ma qualora, per qualsiasi motivo, dovesse saltare il trasferimento o incontrare ostacoli di praticabilità come, purtroppo, già accaduto “il Comune di Testico -dice il sindaco Lucia Moscato - si rende disponibile a mettere a disposizione di Cinzia alcuni terreni di proprietà pubblica e un appartamento attualmente da ristrutturare per offrire una dignitosa soluzione abitativa”.

L’appello ora riguarda non solo l’opportunità di accoglienza ma anche la raccolta delle risorse economiche necessarie per fare fronte ai costi del trasferimento. “In particolare -si legge nel volantino diffuso in questi giorni - per il trasporto degli animali da Testico alla nuova destinazione di accoglienza nel pieno rispetto della loro salute, sicurezza e dignità come prescritto dalla legge, la predisposizione e l’adeguamento nella nuova destinazione delle infrastrutture necessarie ad ospitare le diverse tipologie di animali interessati, ad esempio, recinzioni, gabbie, tettoie, stalle, la copertura delle spese alimentari per il primo periodo di inserimento degli animali nella nuova destinazione, il trasloco di Cinzia per mobili, arredi ed effetti personali”.

A tal fine, l’Accademia Kronos Onlus ha messo a disposizione il proprio IBAN: IT36 S076 0110 6000 0104 7309 529 che potrà essere utilizzato per la raccolta fondi indicando come causale 'Per Cinzia Ferrara e i suoi animali'