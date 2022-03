Giornata di Festa a Terzorio per l'arrivo di Don Leucci e l'inaugurazione del nuovo posteggio

Don Emanuele Leucci, l'11 gennaio è stato nominato parroco Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista in Terzorio. Il suo sarà un incarico doppio in quanto è stato chiamato anche come amministratore parrocchiale della Parrocchia di Nostra Signora Assunta nella vicina Pompeiana. Un'occasione di rinnovata unione nella fede per le due comunità di credenti, come ha tenuto a sottolineare il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta, oggi presente per la cerimonia di insediamento.