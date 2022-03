Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 13 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 13 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Rocchetta Nervina-Monte Abellio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

9.00-19.00. Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori (ogni seconda domenica del mese)

IMPERIA



10.00. Progetto ‘Guardiani della Costa’ di Costa Crociere Foundation: mattinata dedicata alla pulizie delle spiagge a cura dei soci del Rotaract Club Imperia e Delfini Del Ponente APS. Ritrovo in Zona Bagni Mané, Spiaggia D’Oro a Borgo Marina (dotarsi di guanti e sacchetti)

17.00. Per la rassegna ‘Giovani talento, concerto di Kloi Malai al pianoforte con Musiche di Shubert, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

VALLECROSIA

16.30. Concerto della pianista bordigotta Veronica Rudian. sala polivalente del comune, ingresso libero con green pass

BORDIGHERA



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rocchetta Nervina-Monte Abellio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. ‘Tra Santuari, Chiese e… Bajardo: escursione ad anello fi circa 5 ore con partenza il borgo di Bajardo accompagnati dalla guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (0 euro). Ritrovo a Bajardo, info 391 1042608 (più info)



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, info 345 5177753

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MONACO

12.30. ‘Oursinade’: degustazione di ricci di mare al Marche de La Condamine, info e prenotazioni +33 06 77 781686 (più info)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

16.30.’Les Michel's’: Cabaret musicale con la Compagnia Croc-en-Jambe. Théâtre des Muses45, boulevard du Jardin Exotique (più info)

18.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Kazuki Yamada, regia e Dezsö Ranki, pianoforte. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)

13.30. ‘La bella addormentata nel bosco’: spettacolo dell'orchestra del balletto e del festival del festival di San Pietroburgo. Palais de congres a Nice Acropolis (più info)

13.40. Paris-Nice, corsa ciclistica a tappe con partenza effettuata il 6 marzo da Parigi. Partenza dell’8a e ultima tappa: Nizza-Nizza (116 km) dalla Promenade des Anglais (più info)

14.00, 15.30 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Il Varco’ + ‘Odio l’estate + ‘Genitori vs influencer. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)



18.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto messo in scena dal ‘St. Petersburg Festival Ballet’. Palais de congres, Nice Acropolis (più info)



