Calcio: i convocati dell'Imperia per la partita di domani in trasferta contro il Bra

Sono 21 i convocati dell'Imperia per la trasferta sul campo del Bra. Mister Soda dovrà fare a meno di Caruso, espulso contro il Saluzzo, oltre che degli infortunati Carletti e Minasso. Rientra invece in gruppo Bova.



La gara, valida per la 28esima giornata del girone A di Serie D, si disputerà domani alle 14.30 allo stadio Attilio Bravi di Bra.



Questa la lista completa: Bova, Canovi, Cappelluzzo, Cassata, Castaldo, Cefariello, Colantonio, Coppola, Deiana, Fatnassi, Fazio, Foti, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Montanari, Morchio, Petti, Rosati, Virga.