Taggia: per Cascino il PUC è priorità, "Decide il futuro del territorio, il posizionamento dell'Ospedale? Lasciamo la scelta agli elettori"

Del PUC (Piano Urbanistico Comunale) a Taggia se ne parla da tanti anni ma ad oggi ancora non c'è, per Gabriele Cascino, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, questa è la vera priorità del territorio. Abbiamo parlato con l'esponente del centrosinistra per capire la sua posizione su questo strumento urbanistico che prenderà il posto del Piano Regolatore risalente al 1985. Taggia è uno dei pochi comuni in Liguria che ancora oggi adotta il vecchio prg.







Partiamo con lo spiegare perchè il PUC è importante per Taggia. "PUC vuol dire indicare un percorso per il territorio, dove lo si vuole portare e sviluppare. Purtroppo Taggia non ha questo piano urbanistico nuovo ma ha un piano obsoleto, vecchio, con previsioni ormai passate che non permettono uno sviluppo sostenibile, equilibrato e logico" - spiega Gabriele Cascino.

"C'è stato dibattito negli anni scorsi. E' evidente però che se hai un piano urbanistico puoi dividere il territorio per zone. Sai dove sono i centri commerciali, la zona industriale, produttiva, residenziale, scuole, servizi e verde. Invece qui basta fare un giro e si trova tutto il contrario di tutto. - aggiunge - Troviamo stabilimenti produttivi in mezzo alla residenza, grandi centri commerciali che vanno da sotto Castellaro e prossimamente fino all'autostrada, da nord a sud della stazione, senza idee di territorio e sviluppo ma soprattutto senza un programma coerente che tenga conto di viabilità e servizi, del benessere dei cittadini. Fare interventi spot dove su ogni zona puoi fare qualsiasi cosa non farà altro che indebolire e distruggere il territorio pezzo dopo pezzo".

PUC e Ospedale nuovo sono strettamente connessi. A Taggia la battaglia politica si è sviluppata principalmente sulla collocazione. "Io sono sempre stato d'accordo sul fare l'ospedale nuovo. Una struttura moderna, efficiente che garantisca una sanità adeguata a tutti i cittadini della provincia. - sottolinea Cascino - Io quando ero in Regione, ho tenuto una posizione che prevedeva di porlo a sud, perchè avrebbe avuto un impatto minore che porlo a nord della ferrovia, per tutelare quell'area di indirizzo agricolo che ha Taggia. La scelta dell'Ospedale non deve essere una scelta politica ma tecnica, urbanistica, studiata".

"Non capisco come la giunta Conio e spero non lo faccia prima delle elezioni, decida dove porre l'Ospedale. - prosegue il candidato - Il sindaco si è presentato 5 anni fa con un programma dove non c'era il posizionamento dell'Ospedale. Questa è una scelta epocale che condizionerà il futuro di Taggia. Sarebbe più opportuno presentare un programma, tutte le parti potranno dire che idea hanno e dove vorrebbero l'Ospedale e perchè e quindi andare al voto per avere un consenso popolare su questo aspetto. Farlo prima delle elezioni lo ritengo un comportamento poco consono".