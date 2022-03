Barbara Amerio (Confindustria Imperia) a Expo Dubai: “Emirati sono alternativa al mercato russo”

La presenza di Regione Liguria a Expo Dubai e al Dubai Boat Show è occasione da non perdere per i tanti player del settore nautico ligure e per una regione che si sta affermando sempre più come punto di riferimento nell’industria navale.



A Dubai non poteva mancare la sanremese Barbara Amerio in veste di CEO Amer Yachts e presidente di Confindustria Imperia. Il doppio evento di Dubai è stato utile per fare il punto della situazione per un comparto che, come molti altri, sta risentendo delle contingenze internazionali ma, al contempo, sta trovando le giuste strade per riprendere il cammino.



Tante le sfide all’orizzonte, dai nuovi mercati alle possibilità di sviluppo a Ponente e in provincia di Imperia, con un occhio sempre attento alla situazione internazionale che impone cambi di rotta impensabili fino a qualche settimana fa.

L’intervista