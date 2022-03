Expo Dubai 2022: Tra i soci di Polofoodwine presenti all'Esposizione Universale, anche l'azienda cuneese Sisea srl

Tra i soci di Polofoodwine presenti all'Expo Dubai c'era anche Sisea srl, un'azienda cuneese operante nel settore ecologico ambientale, nella gestione dei rifiuti e nella logistica. Sisea offre un servizio di qualità al servizio dell'ambiente spaziando dalla consulenza alle bonifiche ambientali, sempre nel rispetto delle continue evoluzioni del settore e delle normative vigenti.

Abbiamo incontrato il Dott. Roberto Cagnazzo, CEO Sisea srl e il Direttore Commerciale Pier Carlo La Corte, per un breve report sull'esperienza Expo Dubai.

Come nasce Sisea e quali sono i vostri servizi?

Dice Cagnazzo: “Sisea nasce nel 2001 e nel 2015 entra a far parte del Gruppo Egea con un’offerta di servizi alle imprese, ai privati ed agli enti, nel campo ecologico che spaziano dalla raccolta e smaltimento rifiuti speciali, dal trattamento e recupero di rifiuti da imballaggio, spurghi e manutenzione serbatoi e spazi confinati, rimozione e smaltimento amianto, indagini e bonifica di siti contaminati, ricerca e sviluppo in campo ambientale. Parallelamente una business-unit si occupa da circa 4 anni, a livello internazionale, di servizi di handling e facility nel comparto delle costruzioni e rebuilding affiancando alle normali attività ecologiche di cantiere, supporto con servizi personalizzati ed altamente specializzati di logistica dell’”ultimo miglio”. Dal 2018 possiamo vantare, con una nostra formula personalizzata, attività in tutta Europa ed oltre oceano in Canada e Usa”.

Come vi differenziate dai competitor?

La Corte asserisce: “Abbiamo una cura maniacale rivolta al cliente che va dallo studio ed esame delle necessità anche a livello propositivo, all’emissione del preventivo, all’erogazione puntuale del servizio, con altrettanta dedizione all’assistenza post-vendita cercando di far evolvere il concetto di servizio al concetto di prodotto tangibile ed esperienziale. Ci poniamo insomma come un vero partner”.

Perché avete pensato alla funzione di general contractor ambientale?

Ancora La Corte: “Siamo fornitori di tre grandi gruppi industriali multinazionali che avevano l’esigenza di avere un unico fornitore a livello nazionale per i servizi di raccolta rifiuti e consulenza ambientale ed internazionale nell’ambito della logistica; attraverso una rete capillare di partner dislocati su tutto il territorio nazionale ed internazionale trasferiamo le nostre professionalità, peculiarità e standard qualitativi per esprimere in ogni angolo di Italia ed Europa i nostri canoni qualitativi oltre tutto espressi anche dalle nostre certificazioni di qualità e di sistema”.

In che modo siete collegati al Comitato Polofoodvine e quale ruolo avete avuto all'Expo Dubai? Breve report sulla vostra esperienza all'Expo Dubai.

Dice Cagnazzo: “Quando l’Avv. Genta ci ha presentato il progetto del Comitato siamo subito stati entusiasti perché essendo un’impresa di logistica capiamo bene quali siano i temi di competitività in gioco che in un mercato globale sono la chiave di volta per la sostenibilità in primis ambientale dei nostri territori e di ulteriore valore aggiunto per le nostre imprese. Abbiamo subito aderito al gruppo delle importanti società che sostengono il comitato e l’iniziativa ed accettato, visto il nuovo approccio sui mercati esteri di rappresentare all’Expo il nostro gruppo, il nostro settore ed in un certo senso anche la nostra fattiva provincia tessendo importanti relazioni con imprese del Principato di Monaco. Nello stand era inoltre proiettato un video realizzato nel nostro stabilimento con modelle che indossavano capi prodotti con scarti tessili. Fra l’altro la partecipazione è stata funzionale ad una richiesta di collaborazione che ci perveniva nell’Emirato”.

Quanto conta la mobilità sostenibile per la vostra azienda?

“E’ fondamentale - esclama La Corte - proprio in tale direzione stiamo lavorando, fra l’altro come da vision di Gruppo in tema di Carbon-free e stiamo programmando investimenti in mezzi, attrezzature, formazione delle risorse umane e buone prassi per migliorare le performance ecologiche riformulando i principi lineari alle nuove concezioni di circolarità”.

Quali obiettivi vorreste raggiungere?

“Da inizio d’anno abbiamo dato corso ad un nuovo progetto che coinvolge tutti gli stakeholder di Sisea; è in implementazione un sistema di misurazione del risultato di efficienza ambientale attraverso la misurazione del proprio peso specifico di impatto sulla produzione della CO2, la cosiddetta “Carbon Foot Print ovvero la determinazione dell’impronta del proprio modello di business; tale sistema certificato secondo la norma Uni En 14064 permetterà al management aziendale di traguardare con le proprie scelte operative importanti risultati in direzione di una transizione Green veramente sostenibile e soprattutto confrontabile e scalabile nel tempo. Con questo ulteriore passo daremo evidenza all’esterno dell’organizzazione della reale volontà di transizione”. Conferma Cagnazzo