Ventimiglia: lotta alla processionaria, posizionate nuove trappole nei punti sensibili della città

A Ventimiglia sono state posizionate ulteriori trappole contro la processionaria come previsto dal progetto che prevede l'uso di dispositivi di ultima generazione. Un intervento nei punti più critici segnalati all'amministrazione comunale: si è iniziato dalle scuole elementari di Latte e di via Roma, oltreché in alcune vie della città, ad esempio sui pini di via Gramsci.



Il fenomeno è molto diffuso e può causare seri problemi a bambini e cani poiché se si entra in contatto con il bruco, possono manifestarsi forti irritazioni con gravi reazioni a occhi e vie respiratorie. Il Comune di Ventimiglia è impegnato a fronteggiare la problematica intervenendo fattivamente per arginare tale contingenza.