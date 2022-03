Stazione di Ventimiglia nel degrado: Scibilia (Confesercenti) "Progetti di ferrovie sono rimasti sogni, servono servizi"

Confesercenti denuncia lo stato attuale di degrado architettonico dell’esterno della stazione di Ventimiglia. "La stazione ferroviaria in tutte le città è un punto vitale. A Ventimiglia è stata il primo punto di accoglienza turistica della storia locale e un luogo intenso e molto frequentato. Il turismo - dichiara Sergio Scibilia, presidente cittadino di Confesercenti - è nato proprio grazie all’arrivo dei primi treni dal Nord Europa insieme ai vagoni usati dai nostri floricoltori per le spedizioni dei fiori. I primi visitatori venivano accolti in un edificio elegante con una struttura architettonica innovativa".



"Negli anni successivi, essendo una meta ferroviaria internazionale, è diventata una fucina di lavoro, con centinaia di addetti in diversi ambiti , non solo ferroviario e con numeri elevati di visitatori. Ancora oggi la stazione è frequentata da migliaia di lavoratori frontalieri, da tantissimi cittadini francesi che vengono a Ventimiglia a fare shopping e da turisti proveniente da tutto il mondo. Ancora oggi malgrado sia un polo vitale, purtroppo si presenta con le facciate che si affacciano sulla piazza centrale in uno stato desolante e di degrado. I locali all’interno sono chiusi e non più utilizzati da tantissimi anni. La stazione ferroviaria è una delle porte d’ingresso della città, e quindi dovrebbe essere un 'faro' di bellezza e ospitalità".



"Invece nella nostra città le Ferrovie trascurano questo complesso. I lavori interni alla stazione negli anni hanno migliorato l’accessibilità ai treni, ma l’aspetto estetico pubblico merita altrettanta attenzione. I mega progetti di ristrutturazione proposti anni fa dalle Ferrovie sono rimasti sogni - conclude Scibilia - trasformati in incubi. Confesercenti auspica che ci sia una definitiva ristrutturazione delle facciate della stazione che sono la prima cosa che si vede dalla piazza comunale e un rinnovo dei locali interni con apertura di nuovi servizi utili alla cittadinanza. Confesercenti per esempio penserebbe ad un nuovo punto di informazione turistica che il Comune potrebbe aprire proprio all’interno della stazione".