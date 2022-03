Sanremo: nell'ambito della 'Giornata europea dei Giusti', scoperta la targa apposta dal Comune in onore di Gino Bartali (foto)

È stata una cerimonia partecipata quella che si è svolta domenica 6 marzo, Giornata europea dei Giusti, presso il Giardino dei Giusti di Coldirodi, Pinacoteca Rambaldi.

“Il Giardino è nato lo scorso anno – si spiega nel comunicato - dalla collaborazione tra il Comune – Assessorato alla cultura -, l’I.C. Sanremo ponente, e la Famia Culantina, che insieme hanno voluto dare vita ad un luogo dove onorare la memoria di uomini e donne che, in tempi molto contraddittori, hanno saputo fare scelte controcorrente, salvando vite umane.

In onore del grande Gino Bartali è stata scoperta la targa apposta dal Comune, che recita così: ‘Gino Bartali, campione del ciclismo, Giusto tra le Nazioni’, ed è stato piantumato un albero di limone, gentilmente donato dal Vivaio Sanremo Piante.

Questo agrume ha abitato fin dai tempi più antichi nelle ville toscane, ed è una pianta a cui l’economia di Coldirodi deve la propria sopravvivenza; nella tradizione cristiana viene poi associato alla figura della Vergine Maria, a cui Ginettaccio era profondamente devoto.

Particolarmente sentiti gli interventi dell’Assessore Silvana Ormea, del Dirigente scolastico Raffaele Prodomo e del Vicepresidente della Famija Culantina, Massimiliano Mazzocca; significativa la presenza di Daniele Grosso, vicepresidente regionale FCI, Guglielmo Ciccia, delegato provinciale, e del Luogotenente dei Carabinieri di Ospedaletti, dott. Pier Franco Rivano.

Dopo la benedizione del parroco, don Filippo Pirondini, la scuola ha dedicato un pensiero a coloro che stanno soffrendo a causa della guerra, con la lettura della preghiera semplice di San Francesco, e i cartelloni realizzati dagli alunni della primaria, su cui campeggiava, a lettere cubitali, l’articolo 11 della Costituzione italiana.

La cerimonia si è chiusa con l’annuncio dei Giusti che il Giardino onorerà il prossimo anno. Il primo è Mons. Maurizio Raffa, originario di Bajardo, che nel 2009 è stato insignito del titolo di Giusto tra le Nazioni, per aver salvato dalla deportazione una famiglia ebrea, nascondendola nella sua abitazione, a Roma, tra il 1943 ed il 1944. Il suo nome è ricordato presso lo Yad Vashem di Gerusalemme,

La seconda figura è quella di Wangaari Maathai, un'ambientalista, attivista e biologa keniota, che nel 2004 è stata la prima donna africana a ricevere il Premio Nobel per la pace, per ‘il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace’.

Sulle note della celebre canzone che Paolo Conte ha dedicato a Bartali, i presenti – circa un centinaio di persone in tutto - hanno dunque lasciato il Giardino”.