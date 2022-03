Regione Liguria al Dubai Boat Show: Toti al DP World, "A maggio in Italia per proseguire i colloqui avviati oggi"

“Oggi abbiamo realizzato una visita molto importante al DP World, il principale terminalista della zona degli Emirati con 22 milioni di contenitori movimentati ogni anno, una catena logistica straordinaria che verrà a maggio in Liguria per una serie di colloqui che abbiamo avviato oggi: certamente il fatto che i vertici di DP World, tra i principali terminalisti del mondo, abbia dedicato alcune ore ad approfondire le opportunità future con la Liguria credo sia di buon auspicio”.



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della visita all’International Dubai Boat Show, preceduta da un incontro con i vertici di DP World, insieme anche all’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti. Per il presidente Toti il bilancio di questa due giorni è molto positivo.



"Ieri abbiamo trascorso una straordinaria giornata a Expo, dove il Padiglione Italia profuma molto di Liguria, dalle vernici che lo ricoprono prodotte da una storica azienda genovese alle immagini delle nostre località più belle firmate da Salvatores. Abbiamo anche siglato importanti accordi con l’Agenzia Italiana di Trade con il presidente Ferro e con Amazon per l’internazionalizzazione delle nostre imprese, abbiamo incontrato l’ambasciatore italiano e portato le nostre aziende a conoscere nuovi partner in questo Paese, abbiamo anche visitato il padiglione dell’Ucraina per portare la nostra solidarietà".



"Oggi abbiamo avuto modo anche di salutare i nostri espositori della nautica ligure al Dubai International Boat Show (come la Amer Yachts di Sanremo), con Confindustria Nautica che è presente in forze e rappresenta il meglio di un salone internazionale, quello di Dubai, dove il lusso certo non manca. Insomma, è stata un’ottima, seppur molto breve, trasferta – ha concluso - dove molte cose sono state seminate per lo sviluppo futuro della nostra regione”.