Famiglia ucraina ospitata a Seborga per una notte, "Sono riusciti a fuggire abbandonando tutto dovrebbe far riflettere"

Una notte a Seborga per una famiglia in fuga dalla guerra in Ucraina. Ogni giorno arrivano migliaia di profughi da una guerra terrificante accanto a noi. Le famiglie improvvisamente si trovano senza nulla, mariti in guerra, case distrutte ogni bene perduto.



"Questa è una storia che dovrebbe far pensare a cosa comporta un’aggressione e una guerra ai giorni nostri. Una famiglia di Kiev con padre e madre, i nonni materni, due gemelli di due anni e una bimba di cinque, sono riusciti a fuggire abbandonando tutto" - spiegano da Seborga.



Un lungo percorso attraverso l’Europa senza sosta sino a Seborga per dirigersi il giorno successivo in Spagna. "Una storia ricca di sentimenti, dove la sosta è avvenuta per caso, ospiti una notte da parte della famiglia di Nicole, dove i genitori ucraini hanno letto l’articolo del suo appello attraverso il ZDG, uno dei giornali più famosi dell’Europa dell’est per dirigersi in Spagna, dove non hanno parenti ma alcuni contatti per intraprendere una nuova vita piena di speranza. In Ucraina gli uomini con due bambini devono restare a combattere, mentre chi ha tre bambini può lasciare lo Stato" - aggiungono.



"Una salvezza perché in ogni caso la morte di un padre significa segnare una famiglia per sempre. Una famiglia serena, che lavorava anche in spot divertenti sulla famiglia dove il padre deve accudire i bambini come questo su youtube https://youtu.be/eFae3EezEnA, ora non ha più nulla. Una serata in serenità dove i bambini hanno giocato tra loro, il mattino successivo hanno visitato Seborga e sono subito ripartiti alla ricerca di un cambiamento repentino nella loro vita" - concludono.