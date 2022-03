Da Expo Dubai il rettore Federico Delfino rilancia i progetti Unige per la provincia: “Puntiamo molto su Imperia, a Sanremo villa Mercede può diventare centro di formazione” (Video)

Intervenuto a Expo Dubai nell’ambito della tavola rotonda “Boating & beauty: from concept to the sea”, il magnifico rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha fatto il punto sui progetti futuri per la provincia di Imperia, tra la riqualificazione del campus nel capoluogo e lo sviluppo della sede decentrata a Sanremo. Il tutto all’insegna del turismo e dell’agrifood, temi sempre più centrali per lo sviluppo della Liguria e del Ponente.

Nel capoluogo, grazie al contributo di Regione Liguria, sono in corso gli interventi per il campus, mentre a Sanremo l’attenzione è concentrata su villa Mercede con i fondi statali che serviranno alla ristrutturazione e al recupero di quello che potrà essere un cruciale polo culturale e di formazione nella Città dei Fiori.

Infine un pensiero per l’improvvisa scomparsa di Gianni Giuliano, presidente della Società Promozione Università Imperia.

