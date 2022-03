Consegnato il contributo della Fondazione Casartelli al Gsp Petanque Ventimiglia

Nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla nascita, che risale al gennaio 1972, il Gruppo Sportivo Petanque di Ventimiglia porterà sulle proprie maglie sociali il logo della ‘Fondazione Livio Casartelli e Ippolita Peraro’ in segno di riconoscimento per il contributo economico ottenuto attraverso un bando emesso dalla Fondazione.



La notizia è stata diramata dal Presidente della Società Bocciofila Fabrizio Gullace che ha voluto ringraziare pubblicamente il Dottor Armando Bosio Presidente della Fondazione Casartelli-Peraro durante l'incontro casalingo del campionato si serie A maschile del 12 marzo contro il Vita Nova Savigliano purtroppo perso di misura dai frontalieri.

“La fondazione Casartelli non è nuova a questo tipo di iniziative ed è per questo che va ringraziata, anche grazie ad esperienze come queste una piccola realtà come la nostra riesce a partecipare a ben due campionati di Serie A ( maschile e femminile) e ad innumerevoli tornei in giro per l’Italia“, conclude il Presidente Gullace Fabrizio.



I festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario saranno comunicati a breve dopo la definizione degli ultimi dettagli, ma con ogni probabilità, pandemia permettendo, sono previsti per l'ultimo week-end di Settembre.

L'ASD Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia rappresenta una realtà sportiva importante del territorio. Riesce a coniugare risultati sportivi rilevanti solo con l'entusiasmo e la passione di un folto gruppo di appassionati e di giocatori che primeggiano a livello nazionale e internazionale. "Siamo molto felici, afferma il Presidente della Fondazione Casartelli Perraro Armando Bosio anche a nome di tutto il cda, di aver destinato, dopo che l'associazione è risultata vincitrice di un bando aperto, un contributo a questo sodalizio che porta lustro al nostro territorio".