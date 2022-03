Camporosso: approvato in linea tecnica il progetto per il nuovo asilo nido candidato ai fondi del PNNR

Il Comune di Camporosso approva, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento per la realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare.

Il progetto è candidato per l'ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell'edificio, in via Braie, da finanziare nell'ambito del PNNR, nelle proposte del ‘Piano per asili nido e scuiole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’.

L'importo complessivo per tale investimento ammonta ad un totale di 906.000.00 euro. Un potenziale importante investimento a cui l'amministrazione tiene molto.