Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 12 e domenica 13 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 12 MARZO



SANREMO

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro (secondo e quarto sabato di ogni mese)



16.00. ‘Il quartiere della Foce, dalla villa Romana al Castello di Menelicche’: camminata urbana accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti all’entrata dei giardini, tra via Hope e Corso Inglesi, info 327 0824866 (più info)



17.00. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, conferenza ‘Celebrare le Donne nell'Arte con una Donna nell'Arte’ tenuta dalla prof.ssa Letizia Lodi sul tema ‘Il ruolo della donna nei musei, tra ricerca e gestione’. Introduce Ida Bazzan. Evento a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Museo civico di Palazzo Nota, ingresso libero con mascherine e greenpass



20.00. Serata a tema dedicata al Tartufo Nero Pregiato con il ‘trifolao’ Ezio Costa di Monchiero e Barbara Ronchi della Rocca accompagnata da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia (60 euro a persona inclusi vini e bevande). Ristorante del Villaggio dei Fiori. Strada Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



20.30. Spettacolo di Cabaret con Maurizio Lastrico al Roof Garden del Casinò (cena + spettacolo 100 euro, vini inclusi). Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266

IMPERIA



16.00. Adunanza scientifica dei soci dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Imperia + Conferenza di Raffaella Ranise sul tema ‘Donne liguri nel Lager di Ravensbrück’. Sede dell’associazione a Palazzo Guarnieri

21.00. Spettacolo teatrale ‘W il calcio popolare’ di e con Renato Donati del Teatro dell'attrito (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



9.30. ‘Da Arma di Taggia a Bussana Vecchia’: passeggiata alla scoperta dell’antico borgo di Bussana, distrutto dal terremoto del 1887 accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo ad Arma sullo spiazzo del lungomare in fondo a Via Queirolo, info 327 0824866 (più info)

SANTO STEFANO AL MARE



13.00. Partenza da via Lungomare De Albertis ad Aregai della terza e ultima tappa del 1° Trofeo Ponente in Rosa, Gara a tappe nazionale femminile. Piazza Martiri della Libertà (più info)



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MONACO



12.00. ‘Oursinade’: degustazione di ricci di mare al Mercato di Monte-Carlo, info e prenotazioni +33 06 77 781686 (più info)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo, concerto di Sandro Compagnon, sassofono, Gaspard Dehaene, pianoforte. Tunnel Riva (più info)

18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: conferenza ‘Claude Debussy al pianoforte: rompere o perpetuare?’ di Rémy Campos, musicologo. Museo oceanografico di Monaco (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte. Museo oceanografico di Monaco (più info)

20.30.’Les Michel's’: Cabaret musicale con la Compagnia Croc-en-Jambe. Théâtre des Muses45, boulevard du Jardin Exotique (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)



10.40. Paris-Nice, corsa ciclistica a tappe con partenza effettuata il 6 marzo da Parigi. Partenza dell’7a e penultima tappa: Nizza-Col de Turin (155,5 km) dalla Promenade des Anglais (più info)

20.30. Serata inaugurale delle ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione) con proiezione del film ‘Odio l’estate’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)





DOMENICA 13 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Rocchetta Nervina-Monte Abellio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

9.00-19.00. Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori (ogni seconda domenica del mese)

IMPERIA



10.00. Progetto ‘Guardiani della Costa’ di Costa Crociere Foundation: mattinata dedicata alla pulizie delle spiagge a cura dei soci del Rotaract Club Imperia e Delfini Del Ponente APS. Ritrovo in Zona Bagni Mané, Spiaggia D’Oro a Borgo Marina (dotarsi di guanti e sacchetti)

17.00. Per la rassegna ‘Giovani talento, concerto di Kloi Malai al pianoforte con Musiche di Shubert, Liszt. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rocchetta Nervina-Monte Abellio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. ‘Tra Santuari, Chiese e… Bajardo: escursione ad anello fi circa 5 ore con partenza il borgo di Bajardo accompagnati dalla guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (0 euro). Ritrovo a Bajardo, info 391 1042608 (più info)



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, info 345 5177753

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MONACO

12.30. ‘Oursinade’: degustazione di ricci di mare al Marche de La Condamine, info e prenotazioni +33 06 77 781686 (più info)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

16.30.’Les Michel's’: Cabaret musicale con la Compagnia Croc-en-Jambe. Théâtre des Muses45, boulevard du Jardin Exotique (più info)

18.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Kazuki Yamada, regia e Dezsö Ranki, pianoforte. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)

13.30. ‘La bella addormentata nel bosco’: spettacolo dell'orchestra del balletto e del festival del festival di San Pietroburgo. Palais de congres a Nice Acropolis (più info)

13.40. Paris-Nice, corsa ciclistica a tappe con partenza effettuata il 6 marzo da Parigi. Partenza dell’8a e ultima tappa: Nizza-Nizza (116 km) dalla Promenade des Anglais (più info)

14.00, 15.30 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Il Varco’ + ‘Odio l’estate + ‘Genitori vs influencer. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)



18.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto messo in scena dal ‘St. Petersburg Festival Ballet’. Palais de congres, Nice Acropolis (più info)



