Nuoto, Rari Nantes Imperia impegnata ai Campionati Regionali di Categoria. Rassegna al via oggi pomeriggio a Genova

Da oggi a domenica , la squadra di Nuoto allenata da Davide Dreossi scenderà in acqua nel Campionato Regionale di Categoria in vasca corta. Uno degli impegni spartiacque della stagione con 11 atleti coinvolti della Rari Nantes Imperia.

Le gare che si terranno alla piscina ‘Sciorba’ di Genova, saranno suddivise nei tre pomeriggi, con inizio sempre previsto intorno alle ore 15:15 e preceduto dai riscaldamenti dei team partecipanti .

Tra le fila giallorosse, l’atleta più impegnata sarà la quindicenne Martina Acquarone, con ben cinque prove (100 Stile Libero; 50, 100, 200 Rana; 200 Misti), seguita da Sofia El Baraka con quattro (50 Stile Libero; 50, 100 Rana; 50 Farfalla) e da Anna Luce (100, 200, 400 Stile Libero; 100 Rana) e Stefano Marzorati (50, 100, 200 Rana; 200 Misti). Lorenzo Giordano, già qualificato per gli Italiani, scenderà in vasca nelle sue specialità: 50, 100, 200 Rana; così come Eleonora Mela si destreggerà nei 100 e 200 Stile Libero, oltre i 200 Misti. Due gare per la classe 2005 Elisa Cifelli (50, 100 Rana), Benedetta di Marco (100 Rana e 400 Misti), Edoardo Campi (100, 200 Farfalla) e Mirko Scaramuccia (50 Stile Libero e 50 Farfalla). La più giovane della comitiva Martina Rigardo, che compirà 13 anni tra qualche giorno, sarà impegnata nei 200 Dorso.