Nuovi treni per Genova e Levante: Delli Carri (Cgil) "Se non sbaglio esiste anche il ponente della regione"

“Come Filt Cgil Imperia apprendiamo con gioia l'arrivo di nuovi treni regionali in Liguria. Unico particolare che i nuovi treni arrivano dove già da tempo si sta provvedendo alla sostituzione della flotta, e nello specifico Genova e Levante ligure”. Interviene in questo modo il segretario generale della Filt Cgil, Michele Delli Carri.

“Non vorrei sbagliarmi ma esiste anche un ponente e in particolare Imperia e Ventimiglia dove continuano ad arrivare materiali vecchi e obsoleti – prosegue – ma siamo felici della nuova consegna dei treni Rock per la la Liguria ma sarebbe ancora di più se toccasse anche il territorio imperiese. La mia non vuole essere una polemica ma solo una constatazione di una regione divisa in due (Genova e levante ligure di serie A e Imperia e ponente ligure di serie C). Ognuno di noi può trarre le conclusioni. Tutto ciò và anche a discapito di chi effettua le pulizie e delle ditte stesse. Perché un conto è fare le pulizie su materiale nuovo e un altro e farlo su materiale vecchio e usurato”.

“Capisco perfettamente che su Ventimiglia – termina Delli Carri - abbiamo un problema di tensione e nello specifico che abbiamo tensione a 1500 mentre tutti i treni sono atti a tensione 3000 e che da parte di RFI e Regione Liguria si sta cercando una soluzione, ma ad oggi tutto è invariato. Spero vivamente che tutti gli amministratori e le forze politiche si facciano carico di questo annoso problema”.