Ventimiglia: combattimenti clandestini tra cani, 18 gli indagati che andranno a processo il 13 aprile

Inizierà il 13 aprile prossimo l’udienza preliminare per i 18 indagati finiti al centro dell’inchiesta condotta dagli agenti del commissariato di Polizia di Ventimiglia e della Squadra Mobile di Imperia che ha fatto lice di una serie di combattimenti clandestini tra cani . Il pm imperiese Barbara Bresci ha chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati accusati a vario titolo di associazione a delinquere, maltrattamento di animali, divieto di combattimento tra cani, falso e ricettazione.

Successivamente vi è stato anche un blitz che ha portato all’interruzione di un combattimento clandestino. Nell’occasione vennero sequestrati anche farmaci, video e attrezzature per l’allenamento. Secondo gli inquirenti era in essere anche un giro di scommesse clandestine sui combattimenti nonché vi era la compravendita di video e immagini. In particolare i cani usati per i combattimenti erano principalmente pitbull e dogo argentino.

I fatti sarebbero stati commessi fra la nostra provincia, Milano, Torino e anche all’estero in Serbia. Tra gli indagati c’è anche un veterinario, accusato di falso. Secondo gli inquirenti avrebbe falsamente attestato di aver impiantato un microchip rinvenuto poi in realtà ancora integro nel corso delle perquisizioni.