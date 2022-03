Taggia: nelle prossime ore arriveranno 49 profughi dall'Ucraina, servono alimentari, vestiario e altro

Saranno 49 i profughi che verranno accolti nelle prossime ore al Convento dei Domenicani a Taggia. Nei giorni scorsi il Convento e la Diocesi si erano dichiarati disponibili ad accogliere alcune delle persone che stanno fuggendo dall’Ucraina e, già alcune sono arrivate nella nostra provincia, ospiti di amici, parenti e associazioni.

Nelle prossime ore arriveranno quindi i 49 profughi che soggiorneranno al Convento tabiese, che ha rinnovato al richiesta di aiuti per accoglierli. Servono infatti generi alimentari di tutti tipi, tra cui anche latte, latte in polvere, Plasmon, pappette e biscotti per bambini.

Serve anche vestiario soprattutto intimo sia da uomo che da donna che da bambino (mutandine, canottiere, reggiseni, calze). L’intimo deve essere nuovo e, quindi, chi se ne fa carico deve comprarlo e non portare il suo già usato. E necessario per la pulizia personale, dentifrici e spazzolini saponette, shampoo, bagnoschiuma.

Gli orari di accoglienza dei prodotti donati presso l’ex convento dei domenicani a Taggia, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (dal lunedì al sabato). Per informazioni si può chiamare ai numeri 333.9862540 e 3314715587.