Scomparsa 17enne di Pieve di Teco, l'appello della madre a 'Chi l'ha visto?': "Non mi fermerò finché non la trovo"

Da quaranta giorni non si hanno più notizie di Eleonora, 17enne originaria di Pieve di Teco. La giovane si trovava insieme ad altre due ragazze a Bereguardo in provincia di Pavia.

Del caso se ne è occupata anche la trasmissione di Federica Sciarelli, 'Chi l'ha visto', in onda su Rai tre. Eleonora è alta 1 metro e 50, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Al momento della scomparsa, data il 1 febbraio scorso, indossava una felpa bianca e pantaloni della tuta neri.

La madre durante la trasmissione ha lanciato un appello e un messaggio alla figlia: "Una mamma è una mamma- ha detto- e non mi fermo finché non la trovo. Io ci sono, non ti lascio sola, ci sarò sempre. Farò di tutto per te. Una mamma è una mamma".