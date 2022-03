Diano San Pietro, incendio in una vasta area boschiva: intervento di vigili del fuoco e volontari

Intervento questa sera dei vigili del fuoco di Imperia a Diano San Pietro nei pressi di via Ciappai.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle otto di questa sera, un incendio è divampato in una vasta area boschiva. Preoccupazione particolare per gli abitanti di una casa vicina alla zona interessata dal rogo, ma fortunatamente i pompieri sono riusciti a contenere il fronte delle fiamme e in meno di due ore hanno spento il rogo, bonificando l'area.

Sul posto anche i volontari di Diano Castello che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.