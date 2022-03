Coronavirus: calano i contagiati ma sale il tasso di positività, oggi nella nostra provincia crescono i ricoveri

Calano i contagiati ma cresce leggermente il tasso di positività al Covid, quest’oggi nella nostra regione e in provincia di Imperia, nel quotidiano bollettino.

Sono infatti 1.209 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 9.701 tamponi effettuati (2.323 molecolari e 7.378 test rapidi antigenici), uno ogni 8,02 pari al 12,46%.

Nella nostra provincia i nuovi contagi nelle 24 ore scendono a 98 mentre nel savonese sono 208, a genova 729 e a Spezia 172. Mentre salgono leggermente nell’imperiese, calano i nuovi ricoveri su base regionale. Sono 4 i morti nelle ultime ore per Covid, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.314.448 (+2.323)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.575.803 (+7.378)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 356.723 (1.209)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.717 (+288)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.316 (-7)

Savona 2.137 (+53)

Genova 7.823 (+171)

La Spezia 1.740 (+77)

Residenti fuori regione o estero 303 (+8)

Altro o in fase di verifica 398 (=)

Totale 13.717 (+288)

Ospedalizzati: 248 (-14); 14 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 35 (+2); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 42 (-4); 2 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 55 (=); 1 (=) in terapia intensiva

Galliera - 43 (-11); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 28 (=); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 11 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 29 (=); 1 (=) in terapia intensiva

* 6 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.573 (+125)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 337.856 (+917)

Deceduti: 5.150 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 159 (+18)

Asl 2 - 396 (-21)

Asl 3 - 1.198 (-42)

Asl 4 - 167 (+4)

Asl 5 - 152 (+2)

Totale - 2.082 (-29)