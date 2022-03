Addio a Gianni Giuliano: tantissimi i messaggi di cordoglio dei politici della provincia di Imperia

Il mondo della politica imperiese esprime cordoglio per la morte di Gianni Giuliano . Sono tantissime le reazioni che arrivano di fronte alla scomparsa del noto politico imperiese.

"Mi legano a Gianni tanti ricordi legati agli albori di Forza Italia. Rientrò in politica a metà degli anni '90 quando con Giovenale Bottini iniziavamo la nostra avventura sanremese. Abbiamo condiviso diversi successi politici a cominciare dalla sua elezione a consigliere provinciale e poi presidente della provincia. Politico colto e preparato. Ci mancherà" - ha detto Antonio Bissolotti segretario Politico Regionale Noi con l'Italia - Liguria Popolare.

"La scomparsa inattesa di Gianni Giuliano mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro della mia generazione che hanno iniziato a fare politica a ridosso del nuovo millennio. - ha sottolineato Giorgio Giuffra , sindaco di Riva Ligure - Politico appassionato, ha saputo nutrire con la sua cultura una iniziativa politica al servizio delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori. Qualità che aveva saputo esprimere anche nella sua attività presso l’ASL, dove lavorò insieme a mio padre con il quale conservava tuttora un sincero rapporto di amicizia. Ai suoi familiari sono rivolti la mia vicinanza ed il mio cordoglio in questo ferale momento".

"È mancata una persona cara. Una persona con la quale ho avuto in passato attriti e discussioni accese a causa della mia inesperienza. - ricorda Simone Baggioli , coordinatore provinciale di Forza Italia - Una persona che si è rivelata molto più amica di mille altre. Insomma, un amico caro che ho avuto il piacere di conoscere meglio in questi ultimi anni. Mancherà tanto. La sua diplomazia e la sua capacità di alleggerire punti di vista differenti mancherà moltissimo. Ciao Gianni, un abbraccio da tutti noi Baggioli".

"Sono dispiaciuto per la scomparsa e voglio ricordare Gianni Giuliano per le sue capacità e per il suo modo di rapportarsi da gentiluomo" - ha affermato Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale di Sanremo.

"A nome mio e dell'amministrazione comunale rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia. Con Gianni Giuliano, amministratore pubblico che nel suo percorso aveva ricoperto molti ruoli e fino all'ultimo impegnato verso la collettività, stavamo lavorando all'ambizioso progetto per portare finalmente a Sanremo una sede universitaria, ed è un fine che perseguiremo anche in suo ricordo" - ha commentato Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo.