Vallecrosia va avanti e cambia aspetto con gli interventi di riqualificazione urbana: Biasi "Sono stato eletto per cambiare il volto di questa città" (Video)

Vanno avanti i lavori di riqualificazione urbana a Vallecrosia come previsto dal programma elettorale: "Un forte impegno con la città” ha detto il Sindaco Biasi, orgoglioso di come vanno avanti i cantieri che stanno donando ai cittadini una nuova immagine dell'intero Comune.

Parliamo dei lavori lungo via Roma, un luogo prima in totale abbandono, proprio davanti alla sede delle Poste in cui i mezzi a due ruote parcheggiavano senza un ordine preciso. Ora sono stati creati parcheggi appositi, il marciapiedi è stato completamente rinnovato e adornato da nuovissime panchine e aiuole fiorite. L'attraversamento rialzato, poi, favorisce i pedoni nel loro percorso limitando, per la sicurezza, la marcia delle automobili in un tratto in cui i veicoli procedevano ad elevate velocità.

“Lavorare per il bene della città, anche nelle piccole cose" ha aggiunto il Sindaco. Passeggiando lungo la strada, troviamo il cantiere della nuova biblioteca civica, quello che sarà per Vallecrosia un luogo di cultura, polivalente e a disposizione di tutti. Lavori che finiranno entro il mese aprile, per quanto riguarda la parte strutturale, mentre il suo utilizzo pratico è previsto per l'autunno-inverno prossimo.

Il costo degli interventi si aggira sul milione di euro e la settimana prossima partiranno anche i lavori della nuova scuola, in prossimità della biblioteca. “La città si evolve – termina Biasi - sotto lo sguardo dei suoi residenti, grazie all'impegno dell'amministrazione in continuo studio e progettazione del futuro”.