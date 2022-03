Taggia: San Benedetto, il Comitato ha ottenuto i fondi per gli interventi sartoriali sui costumi della rievocazione

Il Comitato San Benedetto di Taggia ha ottenuto i fondi necessari per effettuare interventi sartoriali sugli abiti utilizzati durante la rievocazione storica dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli. Ne ha dato notizia il presidente Uberto Aschero da anni impegnato nell’organizzazione e promozione dell’evento.

Da tempo il Comitato si era attivato per trovare i fondi necessari alla sistemazione degli abiti che ogni anno vengono ammirati durante i festeggiamenti di San Benedetto. “Grazie alla disponibilità dell’assessore regionale Marco Scajola e al contributo di Fondazione Carige, il Comitato di San Benedetto potrà sistemare gli abiti della rievocazione storica” - annuncia Aschero.

"Un intervento necessario ma oneroso, visto il pregio dei tessuti e dei pizzi degli abiti nobiliari e la necessità di utilizzare sarte specializzate. È importante mantenere vive le tradizioni e la storia del nostro territorio. I festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, non solo sono entrati a far parte della cultura ligure, ma sono un elemento importante di promozione del territorio, che ogni anno attira migliaia di visitatori" - conclude Aschero.