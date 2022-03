Taggia: 167° anniversario dal movimento degli occhi della Madonna Miracolosa, dal Vescovo un pensiero anche sulla guerra "Non siamo coerenti, abbiamo paura del male ma lo scegliamo"

A Taggia durante la Santa Messa, nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna Miracolosa, non è mancato un passaggio sui timori di guerra che in questo momento in molti stanno vivendo. Parole pronunciate dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, mons. Antonio Suetta davanti a una Chiesa gremita di persone. Tra loro, in prima fila il sindaco Mario Conio accompagnato dall'amministrazione comunale.

"Ci ritroviamo qui come una grande famiglia di questa comunità città diocesi per fare memoria di un evento particolarmente prezioso 167 anni fa come oggi, Maria ha risposto all'invocazione che accompagna da secoli la vita della Chiesa. I cristiani si rivolgono a lei con Salve Regina affinché rivolga a noi i suoi occhi misericordiosi. - ha ricordato il Vescovo Suetta - Qui Maria l’ha fatto ripetutamente un segno miracoloso e prodigioso, oltre ad accompagnare la vita dei suoi devoti con tante grazie e ha fatto crescere la fede in tutta la comunità".

"Chiediamo a Maria che questo sguardo ci protegga e custodisca. Accettiamo anche il rimprovero in quanto la festa di Taggia cade sempre nella quaresima che è un tempo penitenziale. Che vuol dire ritorno ed è il grande invito che Dio rivolge a ognuno di noi. - ha proseguito Mons. Suetta - Questo tempo quaresimale quest'anno è rivolto alla riparazione per i peccati commessi, le offese e le bestemmie rivolti ai santi. Pensiamo anche alle nostre indifferenze, alla disobbedienza e ai tradimenti. E di tutto questo chiediamo perdono al Signore. Noi ci rallegriamo di chiamarci suoi figli ma non sempre la condotta risponde a questo tesoro di fiducia e confidenza ricevuto. Il suo non è uno sguardo che vuole inchiodarci ai nostri peccati ma di libertà autentica e promessa. Uno sguardo che diventi anche nostro di fede".

"Nel racconto di annunciazione abbiamo sentito in che modo Dio sia entrato nella storia di Maria non solo sconvolgendo i suoi umili progetti di vita, chiamandola a essere cooperatrice nell’opera di salvezza per l’intera umanità. Maria ha risposto con disponibilità 'Eccomi, sono la serva del signore. Chiediamo che uno sguardo di fede illumini la nostra vita è del mondo intero. Viviamo un tempo di grande e grave decadenza nonostante l’ostinata e stupida tracotanza dell’umanità che tragicamente si vanta di poter fare a meno di Dio. Spesso chiama cose vergognose, attentati a vita, famiglia e fede e li chiama conquiste di civiltà. Una grande decadenza di cui dobbiamo sentire profondo dispiacere e provare vergogna, perché il mondo possa salvarsi. Abbiamo paura della sciagura, non siamo usciti dalla pandemia e già viviamo nel timore di una guerra. Non siamo coerenti e lineari nei ragionamenti. Abbiamo paura delle conseguenze del male ma poi scegliamo il male come criterio della nostra vita".

L'omelia è terminata con la richiesta di una intercessione alla Madonna affinché ancora una volta il suo sguardo incroci quello dei fedeli. "Affinchè ci insegni a non confondere il male e il bene. Ci insegni a essere umili e coraggiosi testimoni".





Quello di quest’anno è il 167º anniversario in cui si ricorda il movimento degli occhi della Statua della Madonna, oltre al cambiamento dei colorito del volto. Un momento molto sentito da tutta questa comunità. La statua venne realizzata dallo scultore tabiese Salvatore Revelli. Nel 1851 la donò alla città. Quello che viene considerato il miracolo riguarda il movimento degli occhi della scultura, percepito indistintamente da centinaia di persone. Se ne ricorda il primo episodio, l’11 marzo del 1855 ma altri ne seguirono nel 1941, nel 1956 e nel 1996.

La curiosità che non tutti sanno è che c'è una seconda statua della Madonna Miracolosa e si trova a Loano ed è stata scolpita sempre da Revelli. 9 anni dopo i prodigi della statua tabiese, anche quella nel savonese fu protagonista degli stessi miracoli anche in questo caso, ufficialmente riconosciuti dal Papa.