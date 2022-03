Bordighera: il Consigliere Cerri alla 'Rodari' "Una bellissima giornata di festa per il nostro territorio"

Questa mattina, a Bordighera, è stata inaugurata la nuova area esterna della scuola 'Gianni Rodari': “Un intervento di riqualificazione che ha riguardato una superficie totale di 3.350 metri quadrati e che ha restituito alla collettività un giardino, l'annessa area giochi, un campetto e un parcheggio”.

Lo ha detto il Consigliere Chiara Cerri (Cambiamo per Toti), che prosegue: "Si tratta di una bellissima giornata di festa per il nostro territorio, che saluta con gioia una importante riqualificazione che restituisce ai cittadini una zona all'aperto completamente riqualificata e ripensata sulle esigenze dei più piccoli che si meritano ogni genere di supporto, dopo che negli ultimi due anni hanno dovuto fare i conti con la pandemia. È davvero un piacere oggi essere stati qui insieme all'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola, per toccare con mano i risultati tangibili prodotti dalla buona politica e per questo voglio fare i complimenti all'amministrazione comunale di Bordighera, ricordando anche che nel 2017 Regione Liguria aveva già fornito un milione di euro di finanziamento per la messa in sicurezza della scuola".

"Credo che investire nella scuola e nelle strutture che creeranno gli adulti di domani - ha concluso Cerri - sia sempre un'azione vantaggiosa per tutti. E sono sicura che altre operazioni come questa andranno presto ad arricchire il nostro territorio, sempre supportato e tenuto in considerazione da Regione Liguria".