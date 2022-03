A piedi da Loano a Taggia per la Festa della Madonna Miracolosa: la storia e il legame tra le due statue 'sorelle' (foto e video)

Oggi a Taggia per la Festa della Madonna Miracolosa ci saranno anche due pellegrini partiti da Loano. Per il quindicesimo anno, il dott. Fausto Badano Littardi e Maurizio Ferri di Imperia, sono partiti dalla cittadina nel savonese e percorrendo la via sulla costa si sono diretti verso la cittadina alle porte della valle Argentina.



Ieri qualcuno potrebbe averli visti camminare sull'Aurelia, zaino in spalla, Tau al collo e rosario in mano, con un gonfalone dove sono raffigurate le due 'Madonne Miracolose' scolpite da Salvatore Revelli di Taggia e la scritta 'Tagloa', nome dell'associazione nato dalla crasi tra i nomi delle due località.



LA TESTIMONIANZA DI FAUSTO BADANO LITTARDI





Infatti, le due effigi sacre oltre a esser state create dalla stessa mano condividono anche la medesima sorte: a nove anni distanza l'una dall'altra, prima quella di Taggia l'11 marzo del 1855 e poi quella di Loano, l'8 marzo 1864, entrambe mossero gli occhi e il volto cambiò colore. Prodigi che entrarono nella storia di entrambe le comunità.

65 km a piedi, in 3 giorni per devozione e ricordare l'incredibile storia che lega le due Madonne Miracolose. Oggi sarà Taggia a celebrare la sua Madonna Miracolosa a partire dalle 16.30 alla presenza del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta presso il santuario nel centro storico tabiese.