Target: Trucchi Srl, da sempre un punto di riferimento per la consulenza e la progettazione della tua casa

L’azienda Trucchi Srl nasce nell’immediato dopo guerra quando il padre e il nonno di Sergio Trucchi, oggi titolare dell’azienda, decidono di specializzarsi nella distribuzione di materiali per l’edilizia.

L’azienda offre tutto quello che serve per costruire una casa e arredarla, partendo dai materiali pesanti come ferro, sabbia e cemento, fino ai materiali di rifinitura come piastrelle, rubinetterie e sanitari. Trucchi seleziona per i propri clienti i migliori materiali direttamente dalla cava d’estrazione, in questo modo viene assicurata la migliore qualità del prodotto grezzo. I materiali, originalmente in blocchi, vengono tagliati in lastre o in spessori a seconda del tipo di lavorazione richiesta. Le mani di abili artigiani marmisti, con l’ausilio dei mezzi più moderni, trasformano il materiale grezzo in quello finito in base alla fantasia del cliente o del progettista, con grande attenzione ai particolari e alle finiture.

L’offerta di Trucchi Srl si ferma alla vendita perché numerosi clienti dell’azienda sono già dei professionisti installatori. Il target di clientela della ditta Trucchi è prevalentemente il mercato estero ma l’azienda vanta anche numerosi clienti in tutta la provincia di Imperia e in Costa Azzurra fino a Cannes.

Il personale di Trucchi Slr è altamente qualificato per assistere i clienti nella scelta del miglior prodotto offrendo consulenze personalizzate in funzione alle diverse esigenze, interfacciandosi all’occorrenza con progettisti, impresari edili e posatori per un risultato ottimale. Di notevole importanza per l’azienda anche il post- vendita dedicato ai clienti che potranno risolvere i problemi sorti dopo l’acquisto in tempi immediati.