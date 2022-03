Sanremese calcio, cambia l'orario della sfida contro il Chieri e tornano le locandine affisse in città

La Sanremese cambia orario e... look. Per la partita, che promette spettacolo, di domenica 13 marzo al 'Comunale' contro il Chieri, i biancoazzurri scenderanno in campo alle ore 15 - non 14:30 come inizialmente previsto - e per l'occasione il patron Alessandro Masu ha voluto la affissione in città dei nuovi manifesti e delle locandine . Un segnale verso la normalità, dato che i manifesti mancavano dal periodo pre-pandemia.

" Domenica si torna in campo al Comunale contro il Chieri. Per l'occasione e fino al termine della stagione abbiamo rifatto manifesti e locandine, come accadeva regolarmente prima della pandemia, che abbiamo affisso e distribuito in giro per la città. " fa sapere la società. L' ingresso unico in Gradinata costerà 10 euro con Super Green pass e obbligo di mascherina ffp2. E' possibile acquistare i biglietti in prevendita in segreteria e sul sito www.etes.it

La squadra di Andreoletti vuole riprendere il feeling con la vittoria dopo lo stop di Lavagna. L'avversario è l'insidioso Chieri, attualmente quinto in classifica e già vincitore per 2-1 all'andata. Alla lettura delle formazioni mancherà il fantasista Emanuele Anastasia, squalificato, ma tornerà l'esperto Devis Nossa a comandare una difesa che, in casa, è ancora imbattuta nel 2022.