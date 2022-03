Domenica di pallamano, quella scorsa alla palestra San Camillo di Imperia, con numerose partite del campionato italiano Under 15 maschile.

I ragazzi della San Camillo Riviera hanno vinto due partite, contro il Ventimiglia per 19-18 e contro lo Spezia per 21-19 ma hanno perso contro l'Abc Bordighera per 21-19.

La Under 17 femminile, in trasferta a Mougins, non è riuscita ad imporsi contro le padrone di casa perdendo per 36-28.