Pallacanestro: il minibasket ventimigliese è tornato finalmente in campo, nel weekend serie di incontri (Foto)

Nello scorso weekend il minibasket ventimigliese ha avuto finalmente un impegno completo come da due anni non accadeva. Sabato mattina gli esordienti hanno giocato tra le mura amiche del Palaroya di Roverino e nonostante la sconfitta hanno portato a casa una bella iniezione di fiducia per i miglioramenti sul campo. Gruppo nuovo e sicuramente molto da lavorare.

Domenica mattina, finalmente, ottanta piccoli mini 'baskettari' sono tornati sul campo a sfidarsi e divertirsi al Palaroya. Sorrisi e divertimento per tre ore di normalità per i bimbi del Ventimiglia, di Bordighera, di Taggia e di Imperia. Genitori sugli spalti attenti e felici di seguire i loro bambini alla prima esperienza nel fantastico mondo della palla a spicchi.

In ultimo a chiudere la domenica gli Aquilotti Big di Aldo e Fabio hanno giocato e vinto, ma soprattutto si sono divertiti insieme contro i pari età di San Bartolomeo.